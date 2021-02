O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Portimonense (2-0), da 20.ª jornada da Liga:

[Análise] «Sim, tem sido um inverno difícil para todos, com muitos jogos neste relvado. Estivemos muito bem na primeira parte, muito pressionantes. Soubemos procurar espaços, o Portimonense a jogar muito baixo. Acho que é uma vitória justa, na segunda parte não conseguimos ter tanta bola, mas foi muito por causa do estado do terreno.

[O que pede aos jogadores com este tipo de relvado] Todos os treinadores vão dizer para jogar mais simples, para meter a bola mais na frente. Quisemos manter a nossa identidade, mas dificultou muito.

[Ausência de Paulinho] O Paulinho lesionou-se no último treino, como queria jogar não disse. Só depois é que se queixou ao médico. Não faço ideia do tempo de paragem, mas parece-me difícil que o Paulinho vá ao Dragão [para o jogo com o FC Porto, na próxima jornada].

[Mais tarde, na conferência de imprensa, acrescentou:] O Paulinho sentiu uma dor no último treino, queixou-se ao médico, mas não fez grande alarido da situação. É uma lesão que eu também já tive, acreditem ou não. Pode ser pouco tempo, pode mais tempo. Mas temos o TT, temos o Jovane, temos o Pote, temos o Nuno Santos. Em relação ao jogo com o FC Porto, não posso dizer nada, mas acho difícil ele estar pronto para o FC Porto.

[Sinal de força antes do Dragão] Principalmente para os nossos adeptos, porque também gostam da forma como jogamos. Nós como equipa grande não podemos ter dias de folga. Os jogadores estão de parabéns.»