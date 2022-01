Declarações do treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na flash interview da SportTV, após vitória frente ao Santa Clara (2-1), na meia-final da Taça da Liga:

[Análise] «Gostei do resultado, gostei do jogo, principalmente a primeira parte. A seguir à expulsão piorámos, algo displicentes com a bola, às vezes gostamos de complicar o jogo. Isso é responsabilidade do treinador. Na primeira parte controlámos bem. Fomos a melhor equipa e o resultado é justo.

[Opções de gestão] Foi um pouco de tudo. Se queremos ganhar tudo, toda a gente tem de jogar. Jogou a melhor equipa para vencer o Santa Clara, sabíamos que ia ser difícil, o Santa Clara já nos ganhou. Não foi um jogo muito fluído a partir da expulsão, mas controlámos a vantagem.

[Final com o Benfica] O Benfica é sempre o Benfica, o Sporting é sempre o Sporting, nestes jogos não conta nada o que se passa no campeonato. Perdemos dois jogos recentemente e esta equipa sente isso, sentiu-se algum nervosismo, mesmo com um a mais. Será 50/50.

[Palhinha, sai ou fica?] O Palhinha fez um bom jogo, saiu mais cedo e estará pronto para o Benfica.»