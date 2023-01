O treinador do Sporting, Ruben Amorim, garantiu não ter «medo de nada» quanto ao mercado de transferências, numa altura em que os nomes do lateral-direito espanhol Pedro Porro e do inglês Marcus Edwards têm sido notícia lá fora, nomeadamente associados ao Tottenham.

«Eu não tenho medo de nada, temos de ter noção do momento do clube, que ainda estamos a crescer como campeonato, não somos uma liga tão atrativa como outras, não conseguimos pagar os mesmos ordenados e isso é um problema, mesmo em relação a clubes portugueses, nós temos essa dificuldade, porque temos um patamar diferente, mas já fizemos coisas iguais no passado», começou por dizer Amorim, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, da 15.ª jornada da I Liga (domingo, 18 horas).

Depois, Amorim deu o exemplo do espanhol Pablo Sarabia, emprestado pelo PSG aos leões na época 2021/22.

«Nós falamos muito do Matheus Nunes, mas o Pablo Sarabia, no ano passado, esteve envolvido em 26 golos e perdemos esse jogador. E às vezes quando falamos em jogadores emprestados como o Pablo Sarabia, a verdade é que perdemos o Sarabia, não tivemos qualquer contrapartida financeira e não podemos viver assim. Temos de arriscar, quando perdermos um jogador envolvido em 30 golos, têm de nos dar algum dinheiro para voltar a refazer a máquina, apostar na formação», prosseguiu.

«Portanto, estamos preparados para isso, sabemos o perigo que é, sabemos a quantidade de ataques que passa pelo Porro e pelo Marcus neste momento, ninguém é ceguinho aqui, mas o mercado é como é, volto a dizer, o que foi dito é que sai apenas pela cláusula, até porque os jogadores depois têm a sua vontade, mas neste momento está tudo assim, o jogador está contente no Sporting, sabe desde o primeiro momento que é pela cláusula e estamos todos felizes. É continuar e ganhar ao Marítimo. Mesmo com o Porro e com o Marcus nada é garantido e temos de jogar bem na Madeira», concluiu.