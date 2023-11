O treinador do Sporting, Ruben Amorim, mostrou-se «confortável» quanto ao vínculo do jogador moçambicano Geny Catamo com os leões, crendo que o extremo não vai ser vendido, até pela «pouca percentagem» do passe que os verde e brancos têm.

Titular no Bessa ante o Boavista, onde abriu o marcador da vitória por 2-0, na segunda-feira, Geny tem ganho mais espaço esta época com Ruben Amorim, depois de cedências a Marítimo e Vitória de Guimarães nas duas épocas anteriores.

«Em relação ao Geny, isso é da parte da direção, volto a dizer que estou bastante confortável com a situação do Geny, porque enquanto treinador do Sporting, não irá haver venda, com a pouca percentagem, o clube não irá vender o Geny», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo ante o Farense, da Taça da Liga.

«No fundo, isso é o sonho de qualquer treinador. Em termos de clube seria mau, porque as mais-valias seriam poucas, mas enquanto treinador, o clube tendo uma percentagem pequena do seu passe, não irá vendê-lo, irá até se calhar renovar o contrato, não sei, no futuro. O Geny não é um problema para mim, é mais um problema para a direção. Eu estou calmo em relação a isso», finalizou Amorim.

Sobre Geny, que tem contrato até 2025, o Amora, primeiro clube que representou em Portugal, ficou com 75 por cento do passe.

O Sporting-Farense tem apito inicial marcado para as 20h15 de quinta-feira e arbitragem de Gustavo Correia. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.