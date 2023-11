O Farense defronta o Sporting esta quinta-feira em jogo referente à fase de grupos da Taça da Liga. Apesar do grau elevado de dificuldade, o treinador dos algarvios mostra-se confiante numa vitória da sua formação para conseguir um «feito inédito» nesta competição.

«Uma vitória fará com que o Farense possa chegar à final-four da Taça da Liga. É um feito que nunca aconteceu aqui, é um objetivo. Já fizemos 50 por cento do trabalho, que foi vencer o Tondela, agora gostaria de dar seguimento com uma vitória em Alvalade», disse José Mota aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão à partida.

O técnico de 59 anos exaltou a qualidade da equipa de Rúben Amorim, referindo que é o atual líder do campeonato e que irá estar motivado para este encontro «no seu ambiente natural».

«O adversário é o Sporting, o líder do campeonato. Um adversário fortíssimo, que joga no seu estádio, no seu ambiente. Temos de estar num nível muito bom, em todos os aspetos. Uma vitória do Farense resolve esta fase de grupos, se tal não acontecer, com uma vitória do Sporting dará um passo muito importante para continuar em prova», acrescentou.

O Sporting volta a jogar na quinta-feira pela 20h15 diante do Farense, em partida a contar para o Grupo C a Taça da Liga, do qual faz também parte o Tondela. Pode acompanha todas as incidências da partida AO MINUTO no Maisfutebol.