José Mota, treinador do Farense, na sala de imprensa, após vitória por 4-3 frente ao Rio Ave:

«Não tínhamos conseguido, mas tínhamos trabalhado muito para alcançar esta vitória. Esta equipa tem esta atitude e esta ambição. Foi um jogo muito competitivo, alegre e com muitos golos. Entramos melhor, fizemos um golo, estivemos tranquilos, estranhei o posicionamento do Rio ave que nos deu a iniciativa do jogo.

Depois de falharmos duas oportunidades, acaba por surgir o golo do Rio Ave e era de evitar esse tipo de bola. O segundo surgiu de canto e penso que o Rio Ave não tinha feito o suficiente para estar empatado quanto mais a ganhar. Ainda empatamos antes do intervalo.

Entramos com determinação para o segundo tempo e depois “meu Deus” assinalaram uma grande penalidade daquelas. Já vi as imagens e não é penálti. Depois do 3-2 viu-se o carácter da equipa. Demos a volta ao marcador e a equipa estava com uma alma tremenda de marcar mais. Não tenho dúvidas de que foi o resultado justo, merecemos vencer aqui, fomos a melhor equipa, e conseguimos marcar quatro golos fora. Os jogadores estão de parabéns pela disciplina e pela ambição.

Este jogo teve uma série de características. As equipas não são só os onze que estão lá dentro e os jogadores que entraram no Farense deram uma alma incrível. O importante para o treinador é perceber que a ideia para mudar o jogo vai funcionar. Pelo menos tem de tentar. Quando acontece, sentimo-nos muito satisfeitos pelos jogadores. Em todos os jogos perdemos pela diferença mínima. Houve ambição dos jogadores».