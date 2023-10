Luís Freire, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após derrota por 4-3 frente ao Farense:

«Se formos a olhar para o jogo todo, começamos mal e cedo começámos a reagir. Conseguimos de imediato tomar a iniciativa do jogo e chegámos ao empate, com alguma felicidade. O Farense sempre com uma linha muito baixa de seis jogadores, mas conseguimos chegar mais vezes. Até ao intervalo estivemos por cima do jogo e fizemos o 2-1 e penso que o resultado seria justo. Não podemos sofrer aquele golo antes do intervalo que foi um impacto grande.

Ao intervalo reorganizamos, conseguimos fazer o golo numa boa entrada da segunda parte. Depois do 3-2 tivemos várias oportunidades para matar o jogo e o Farense aos 89 minutos marca. Acabam por fazer 3-3, mas ficamos emocionalmente a equipa não está segura e sofremos o quarto golo. Isso notou-se nos golos que sofremos em erros difíceis de compreender. Temos de ser responsabilizados e eu principalmente. Se queremos conquistar o nosso objetivo não podemos perder jogos assim. Marcar três golos em casa e perder o jogo é difícil de acetar.

[é preciso trabalhar a parte emocional?] Isso tem sido feito e houve uma reação depois de estar a perder. Depois de estar 3-3 não podemos ir para a frente de qualquer maneira porque um ponto é diferente de zero e não é a primeira vez que sofremos assim. Eu sou responsável, tenho de encontrar o caminho e temos de ser mais fortes e mais seguros. O Farense andou o jogo todo a farejar o erro e conseguiu.

[dois golos de bola parada] Ofensivamente estamos bem nas bolas paradas, mas defensivamente não. Não podemos sofrer dois golos ao primeiro poste. Temos de ser mais fortes e mais espertos, temos de ser mais agressivos nas bolas paradas defensivas. Mas se tivéssemos feito o quarto golo não estaríamos a falar disto, mas temos que, dentro do campo, estar ligados ao máximo. O sabor da vitória já esteve perto várias vezes».