Ao Sporting basta um empate nesta terça-feira com o Eintracht Frankfurt para garantir a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, mas apesar disso Ruben Amorim só tem em mente a conquista dos três pontos no jogo que encerra a fase de grupos.

«Nem falámos em empate. Temos de vencer, porque temos de ter noção do momento em que estamos. Qualquer bola que vai à nossa baliza dá golo e o único pensamento é ganhar o jogo. Marcar golos e não sofrer. Acho que esse fator [o empate] vai entrar na cabeça dos jogadores apenas nos últimos minutos. E tem de entrar porque é uma forma de ler o jogo, porque podemos contar com dois resultados. Mas no início do jogo seria um erro pensar em empate, porque temos de vencer e jogar bem», disse o treinador do Sporting na conferência de imprensa de antevisão ao jogo marcado para esta terça-feira em Alvalade.

«No fim, logo vemos se fazemos alguma adaptação ou se lemos o jogo e percebemos que é melhor segurar um ponto. Mas no início do jogo temos de pensar em ganhar, ou então não passamos à fase seguinte», insistiu.

No jogo realizado na Alemanha, que abriu a fase de grupos, o Sporting impôs-se por expressivos 3-0. Para Amorim, o Eintracht é hoje uma equipa diferente. «O Eintracht mudou um pouco o sistema depois do jogo connosco. Voltou ao sistema que tinha no ano passado, que era esperar um bocadinho mais as equipas e deu-se bem com isso, voltando um pouco às raízes. (…) Quanto a mim, o Eintracht é uma equipa completamente diferente», apontou, lembrando que o conjunto germânico marca muitos golos na Bundesliga.