Ruben Amorim não se inibiu nos elogios à equipa do Benfica, na antevisão ao dérbi. O treinador do Sporting destacou a velocidade que Roger Schmidt veio impor ao futebol dos encarnados e defendeu que o futebol pode mudar em muito pouco tempo, dando mesmo o exemplo das águias.

«O Sporting tem uma maneira de jogar diferente do Benfica e do FC Porto, cada treinador tem as suas ideias. O que posso dizer em relação ao treinador do Benfica, é que desde que cá estou no Sporting, é para mim a melhor equipa. Aumentou muito a velocidade, a defender e a atacar, tem grandes jogadores, como teve no passado, mas noto uma grande diferença na velocidade da equipa», começou por dizer.

«Os momentos são diferentes e é nesse ponto que quero agarrar os meus jogadores e toda a gente no clube. Há um ano, o Benfica estava completamente em baixo, diriam que estava perdido e passado um ano o Benfica é o clube que está com melhor projeto, maior projeção e muito bem na Liga dos Campeões. O futebol é mesmo assim, há que conviver com isso e a verdade é que nestes últimos anos temos ganho alguns títulos, temos vendido bem, temos andado com o clube para a frente e é disto que quero falar. Temos maus resultados há cinco meses, mas a nossa ideia é que no próximo ano, ou até daqui a um ou dois meses, possamos estar em posições invertidas. Isso é o futebol e é assim que o vejo», acrescentou.

O técnico leonino lançou ainda uma previsão para o dérbi de domingo e enalteceu o talento do plantel que tem à disposição.

«Aposto sempre na minha equipa. Aposto sempre que vamos vencer os jogos. Somos uma equipa talentosa, que nem sempre é consistente, mas quando está num dia sim pode vencer qualquer equipa. Os jogadores têm de pensar que o futebol é o momento e o nosso objetivo é mudar isto outra vez», vincou.

Num momento de boa disposição, já depois de ter reconhecido que Schmidt «é um excelente treinador», Amorim defendeu que se inspira «em todos os treinadores», até para tentar ser melhor que eles.

«Acredito que podemos vencer toda a gente e que eu como treinador posso ser melhor que todos eles. Depende da fase. A apostar, apostaria claramente no Sporting», concluiu.

O dérbi entre Sporting e Benfica, no Estádio da Luz, a contar para a 16.ª jornada da Liga, tem início às 18h00 deste domingo. Poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.