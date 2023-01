Na véspera do dérbi com o Benfica, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, comentou o interesse do Tottenham em Pedro Porro, numa altura em que os leões têm agendada uma reunião com os spurs para discutir a transferência do lateral espanhol.

Amorim assumiu que há interesse dos grandes clubes e reconheceu que o mercado de transferências também afeta os jogadores, embora esteja convicto de que Porro vai apresentar-se ao melhor nível na Luz.

«Os jogadores estão habituados, já fui jogador e são fases complicadas para qualquer um. Mas é uma complicação boa, piores são aqueles que estão quase a ser dispensados, sem ter para onde ir e não sabem o futuro. O futuro dele será sempre num grande clube. Já está num grande clube e só tem de estar feliz com isso. Está feliz no Sporting, mas obviamente que quando as janelas estão abertas e os jogadores são pretendidos, há clubes a fazer propostas e mexe com os jogadores. Mas a bola rolando, ele vai concentrar-se e tem feito um excelente campeonato sabendo que já há este interesse há bastante tempo», disse o técnico leonino.

Amorim foi também questionado acerca da diferença entre os dois clubes no que respeita à atuação no mercado, numa semana em que o Benfica contratou dois jogadores escandinavos, Casper Tengstedt e Andreas Schjelderup.

«Sabemos a realidade. Essa diferença já é de há uns anos e aí está o problema, que torna grande a diferença entre clubes. Mas não nos podemos esconder atrás disso, temos de olhar para o campeonato e ver os pontos que perdemos e como perdemos. São jogadores que têm uma capacidade diferente. Eles vão mais anos à Liga dos Campeões, vendem melhor e estamos num processo diferente. Quando assinámos, sabíamos do desafio, da nossa realidade, não nos vamos esconder atrás disso», frisou.

O Sporting visita o Benfica este domingo, pelas 18h00, num eterno dérbi que poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.