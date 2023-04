O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações na sala de imprensa após o empate em Barcelos (0-0), diante do Gil Vicente, em jogo em atraso da 25.ª jornada da Liga:

«[Como vive este momento como treinador? Sai frustrado?] É muito frustrante, saí muito frustrado, mas daqui a meia hora já me passa. Há muito para crescer? Há. Somos ingénuos em algumas coisas, falta o instinto matador que é preciso numa equipa grande. O Navarro não conseguiu isolar-se em ruturas como costuma fazer. O Murilo defendeu quase o jogo todo em vez de atacar. Crescemos muito, mas temos de ter outra maturidade e vamos ter. Quando as Tem sido um ano difícil, sinto que os jogadores deram tudo, mas falta apontar certas coisas que no futebol fazem a diferença. Recuperámos bolas em que tínhamos o campo todo aberto e passávamos para trás. Houve passes para trás, receções mal orientadas. Se tivermos de voltar à estaca zero, voltaremos.

[Contas da Liga dos Campeões] Vamos fazer essas contas no fim. Se sobrevivemos na Liga dos Campeões e tivemos de vender muitos jogadores, se tivermos de fazer alguma coisa o Sporting não irá acabar. Não escondendo nada: a frustração não é o que se vai passar no futuro porque a equipa tem muito valor e muito potencial. Olhamos para o jogo e não tirámos nada, tirámos um ponto e as coisas boas que tivemos não contam nada.»