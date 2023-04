A visita do Sporting ao Minho foi o resumo da época: na altura em que os leões precisavam de demonstram segurança e dar continuidade aos bons momentos, vacilaram. No jogo em atraso da 25.ª jornada, a equipa leonina não foi além do nulo no reduto do Gil Vicente.

As contas para chegar à liga dos Campeões estão, por isso, cada vez mais difíceis. O terceiro lugar está a cinco pontos e o segundo a sete.

Os leões estiveram desinspirados no ataque e tiveram pela frente uma equipa que nem aparentou vir de duas derrotas consecutivas. Barcelos voltou a ser a fortaleza do Gil que, com Daniel Sousa no comando, ainda não perdeu como visitado.

Amorim volta a mexer muito na defesa

Amorim mudou cinco jogadores, três deles na defesa. Ricardo Esgaio regressou à titularidade após cumprir castigo, enquanto Jeremiah St. Juste e Coates formaram o trio de centrais com Gonçalo Inácio. Morita entoru para o meio-campo e Chermiti foi chamado à titularidade, devido à lesão que impediu o regresso de Paulinho à cidade natal e a um estádio que bem conhece.

Daniel Sousa, por seu turno, trocou de lateral direito, chamou Aburjania para reforçar o meio-campo e ofereceu a titularidade a Marlon no corredor esquerdo.

FILME DO JOGO

O Sporting conseguiu ser uma ameaça em muitas das aproximações que fez à baliza gilista, mas a atenção defensiva dos gilistas e a postura do guarda-redes Andrew conseguiram evitar males maiores. Os leões exerceram uma pressão forte na primeira fase de construção dos barcelenses ou, então, quando Tomás Araújo – mais uma exibição de gala – assumia a construção, optavam por saltar em cima dos médios, o que originou várias recuperações em zonas adiantadas e consequentes ocasiões de golo flagrantes.

O primeiro sinal de perigo do Sporting chegou por volta dos 10 minutos, com um remate ao lado de Pote, a que se seguiu um lance onde Chermiti desviou de calcanhar, mas Andrew mostrou que estava em «dia sim».

Curiosamente, o Gil Vicente conseguiu incomodar o Sporting quando pressionou os defesas-centrais, suportado na disponibilidade física dos três homens da frente, sobretudo Fran Navarro.

Os gilistas também conseguiram vários lances de contra-ataque rápidos, porque, tal como Ruben Amorim tinha alertado na véspera, são uma equipa com «dinâmicas muito boas» e têm qualidade para, rapidamente, atacar a baliza adversária. Se, na defesa, os galos estiveram muito concentrados e assertivos, no último terço faltou essa definição. A equipa de Daniel Sousa até chegava com velocidade e perigo, mas raramente deu boa sequência aos lances.

Ao intervalo, 54% de posse para o Gil, 46 para o Sporting.

Ao intervalo, Amorim tirou Inácio e lançou Nuno Saatos, apostando num flanco esquerdo mais ofensivo. Não só dotou um corredor de mais capacidade de ataque, como toda a equipa, já que o Sporting entrou mandão na segunda parte e instalou-se por completou no meio-campo defensivo do Gil Vicente.

O caudal ofensivo dos verde e brancos teve resultados logo aos 54 minutos. Youssef Chermiti recebeu a meio-campo, o avançado fez um passe a rasgar, Pote ganhou a frente a Tomás Araújo (que se queixou de um empurrão) e tocou para Edwards, que só teve de encostar para golo. Nuno Almeida até validou o lance, mas o VAR alertou o árbitro da partida: Chermiti estava em posição irregular quando recebeu a bola a passe de Antonio Adán.

Logo a seguir, Morita ainda ameaçou a baliza de Andrew e Coates forçou mesmo uma intervenção apertada do brasileiro, antes de Pote marcar e o Sporting ver novo golo invalidado (61m), novamente por fora de jogo.

Depois do sufoco inicial no segundo tempo, o Sporting abrandou o ritmo e o Gil Vicente ganhou mais energia com as mudanças promovidas por Daniel Sousa.

Amorim apercebeu-se disso mesmo e, à entrada para o último quarto de hora, lançou mais homens de ataque, no caso Arthur Gomes e Trincão, para os lugares de Esgaio e Ugarte.

Os leões voltaram à carga na reta final, com vários jogadores a rondar a baliza gilista, mas faltou maior criatividade nas jogadas, já que a maioria acabou em cruzamentos afastados pela linha defensiva dos galos – desta vez, o adiantamento de Coates de nada valeu.

As ambições de Champions dos leões podem muito bem ter acabado em Barcelos. E o acenar com a cabeça, em tom negativo, de Amorim, após o apito final, comprova-o.