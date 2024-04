Ruben Amorim mostrou-se esta quinta-feira algo impaciente com as muita notícias que tem havido em torno do interesse do Liverpool na sua contratação, garantindo que enquanto for treinador do Sporting não vai fazer entrevistas nem chegar a acordos com nenhum clube.

Nem sequer o Liverpool.

«Para terminar tudo à volta e é a última vez que vou falar sobre o meu futuro: não houve entrevista, muito menos acordo. A única coisa que queremos aqui todos é ser campeões pelo Sporting e nada vai mudar. Sou treinador do Sporting», começou por dizer.

«Não houve entrevista com nenhum clube, não houve acordo com nenhum clube e estou apenas focado, como sempre, a defender o meu clube e como já não tenho mais nada realmente para dizer. Não vai haver entrevistas e acordos com o treinador do Sporting. Esse assunto está arrumado, seja para este clube, seja para outro.»

Embora as palavras não tenham sido essas, a sensação que ficou é que Ruben Amorim garante que não vai falar com nenhum clube enquanto estiver a lutar por títulos no Sporting. Só depois disso, quando a época estiver finalizada, pode pensar em outras coisas.

Até porque, mais à frente, Ruben Amorim foi questionado se garante que fica no Sporting no caso de ganhar algum título... e começou a rir-se.

«Eu não vou estar mais a falar nisso, porque estamos sempre a fazer as mesmas perguntas. Eu entendo essa dúvida. O que posso dizer é que o objetivo é ganhar títulos e depois...», respondeu, antes de se insistir se não consegue dar essa garantia.

«Não, eu não consigo garantir que ganhamos o campeonato, portanto não posso garantir nada.»