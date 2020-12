Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Belenenses por 2-1 no Jamor:

[Este foi o pior jogo da época do Sporting e a vitória, ainda assim, significa que a equipa está com a chamada «estrelinha» de campeão?]

«Não podemos falar em estrelinha de campeão. Estamos a vencer porque somos melhores e solidários. Não estamos a ter a estrelinha de campeão. Estamos a usar os 90 minutos para marcar golos e hoje até marcámos muito cedo. Acho que estamos a trabalhar muito bem, somos uma equipa muito unida e os rapazes são muito humildes. Temos de continuar a trabalhar porque temos muito para melhorar.»

[Plantel é suficiente para aguentar a sobrecarga de jogos que a equipa terá num janeiro marcado por jogos contra Sp. Braga, FC Porto e Benfica?]

«Estamos preparados para isso. Olho para jogo do Inácio e de outros jogadores, e percebo que eles precisam desses jogos. Vamos ter dores de crescimento, mas eles têm de estar preparados. Têm de crescer muito rápido. Seja com quem for, estaremos preparados para todos os jogos. Mas não temos só esses três jogos.»