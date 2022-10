O Sporting continuou esta quinta-feira a preparação para o jogo com o Casa Pia, da 10.ª jornada da Liga, ainda com quatro jogadores no boletim clínico.

Daniel Bragança, Sebastián Coates, Luís Neto e Jeremiah St. Juste estão entregues ao departamento médico e não trabalharam às ordens de Ruben Amorim.

A formação leonina volta a treinar na manhã desta sexta-feira, dia em que o técnico faz a antevisão à partida com os gansos, marcada para as 20h30 de sábado, em Alvalade.