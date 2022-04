O Sporting anunciou este domingo a morte de Rui Pinheiro, descrito pelo clube como «um dos melhores jogadores de sempre do basquetebol Leonino».

Rui Pinheiro tinha 68 anos e ficou na história por ter conquistado quatro Campeonatos Nacionais, quatro Taças de Portugal e três Campeonatos de Lisboa nas décadas de 1970 e 1980.

O corpo do antigo basquetebolista vai estar entre as 18h00 e as 24h00 de quarta-feira, 6 de Abril, no Centro Funerário de Cascais (cemitério de Alcabideche).