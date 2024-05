Francisco Salgado Zenha garantiu, em entrevista à CNN, que o Sporting já cumpriu a primeira fase de trabalho que a administração tinha planeado e encontra-se agora na segunda: uma fase de expansão e de crescimento desportivo, mas também económico.

«É uma fase de expansão da marca Sporting, expansão do negócio Sporting. De crescimento competitivo do ponto de vista desportivo, mas também económico do Sporting. E estamos numa fase em que hoje, sim, temos capacidade para andar para a frente, nessa expansão». referiu.

«Quando chegámos, em 2018, não tínhamos capacidade para isso. Tivemos de dar o tal passo atrás, reduzir custos para dar esses dois passos para a frente e estarmos agora nesta fase.»

Para o Sporting chegar a esta fase, foram fundamentais três momentos, no ponto de vista do administrador financeiro da Sporting SAD.

«Do ponto de vista financeiro, diria claramente o campeonato de 2021, o campeonato de 2024 e a conclusão da reestruturação financeira com os bancos», garantiu.

«Escolho estes três porquê? O primeiro porque claramente foi a confirmação de que o nosso plano fazia sentido e, portanto, e foi a confirmação de que estávamos no caminho certo. O campeonato 2024 porque foi a prova de que o campeonato de 2021 não foi um acaso. Foi a consolidação do nosso plano. Foi a confirmação de que somos um clube desportivamente competitivo e que estamos mais capazes do ponto de vista financeiro. E finalmente o terceiro momento, a conclusão da reestruturação financeira, porque o acordo que tínhamos com os bancos era um acordo muito castrador. Foi a conclusão desse acordo, e a conclusão deste processo de reestruturação financeira, que hoje nos permite termos mais oxigénio e termos capacidade para fazer aquilo que estava a dizer há pouco: expandir o negócio Sporting.»

Salgado Zenha aproveitou a circunstância para garantir que o acordo que a Sporting SAD tinha com os bancos – o Millenium BCP e o Novo Banco – não era bom para ninguém.

«Hoje o Sporting está livre como um passarinho. Ou seja, aquilo que acontecia, e que era altamente frustrante, é que quanto maior o sucesso do Sporting, mais acelerava a amortização de dívida. Portanto, aquilo que nós conseguíamos receber acima do que eram as nossas expetativas, acabava por ser transferido para os bancos e não ir para a nossa capacidade de investir mais, de expandir e de ser mais competitivos», revelou.

«Isso era naturalmente frustrante. E no fundo, estava a limitar a capacidade do Sporting de crescer, pelo que não era bom para nenhuma das partes.»