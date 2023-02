Coates, jogador do Sporting, em declarações na flash interview à Sport TV, após a derrota com o FC Porto em Alvalade, por 2-1, na 20.ª jornada da Liga:

«[Três jogos, três derrotas com o FC Porto. Esta foi a mais pesada?] Todas as derrotas são pesadas, seja contra o FC Porto ou outra equipa. Acho que este jogo foi mais equilibrado do que os anteriores, na Taça [da Liga] também deveríamos ter ganho, mas os resultados é que mandam. Temos de continuar a trabalhar.

[Luta pelos lugares cimeiros e de Champions] Vamos lutar sempre até ao fim, sabemos que está difícil, estamos conscientes disso e temos de ser responsáveis por isso. [Temos de] continuar a trabalhar e acreditar até ao fim.»