O médio grego Sotiris Alexandropoulos sofreu um traumatismo na anca esquerda e não treinou nesta terça-feira.

A informação foi dada pelo Sporting que revela que o jogador se junta a Luís Neto, Daniel Bragança e St. Juste no boletim clínico, depois de ter saído lesionado do jogo da véspera, diante do Sp. Braga.

O jogador entrou aos 87m e saiu ainda antes do final do jogo, após um choque forte com Paulo Oliveira.

Nesta terça-feira os titulares da partida fizeram apenas recuperação, enquanto os outros treinaram normalmente.