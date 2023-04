Mateo Tanlongo faz parte da pré-convocatória da Argentina para o Mundial de sub-20.



O médio do Sporting faz parte da lista inicial de 37 atletas escolhida por Javier Mascherano para integrar um estágio que antecede a convocatória final para o Campeonato do Mundo.



O Mundial de sub-20 vai realizar-se entre 20 de maio e 11 de junho na Argentina depois de a FIFA ter retirado a organização à Indonésia.



Sem qualquer partida como titular desde que chegou a Alvalade, Tanlongo pode perder os compromissos do Sporting contra Benfica e Vizela, das últimas duas rondas da Liga, caso integre a convocatória final.



Ainda assim, é importante sublinhar que os leões não estão obrigados a ceder o médio de 19 anos à seleção albiceleste, uma vez que a competição faz parte das datas FIFA.