A Argentina vai receber o Mundial sub-20, informou a FIFA.



A prova vai realizar-se na América do Sul e não na Indonésia como estava inicialmente previsto depois de o organismo máximo do futebol mundial ter retirado a organização ao país asiático devido às «circunstâncias atuais».



O Mundial de Sub-20 vai realizar-se entre os dias 20 de maio e 11 de junho.



«A FIFA está satisfeita por anunciar que a edição deste ano do Mundial sub-20 vai ter lugar na Argentina, a casa dos campeões do mundo que abre portas às próximas estrelas do mundo do futebol. Quero agradecer à federação argentina e em particular ao seu presidente, Claudio Tapia, assim como a todas as autoridades governamentais pelo empenho em acolherem este magnífico evento num prazo muito curto», disse o presidente da FIFA, Gianni Infantino.



O sorteio do Mundial sub-20 está agendado para dia 21 de abril, em Zurique.