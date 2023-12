O Sporting oficializou, esta sexta-feira, a renovação de contrato de Geny Catamo. Esse foi, de resto, um dos temas da conferência de Ruben Amorim de antevisão ao jogo frente ao Tondela, da fase de grupos da Taça da Liga.



«Começando pelo Geny, faz parte do nosso projeto segurar jovens. Queremos tê-los o máximo de tempo possível connosco. Havia a questão do passe dele, mas agora o treinador fica salvaguardado nesse aspeto. É uma boa notícia. O Geny ainda tem muito para crescer e vai ser melhor do que é», referiu sobre o jovem moçambicano, em conferência de imprensa.



Em relação ao jogo, o técnico dos leões reiterou que o objetivo é garantir a qualificação para a final four da competição.



«Queremos ir à final four. Temos essa obrigação e partimos para o jogo em vantagem. Temos vários resultados possíveis, mas só pensamos na vitória. Não podemos relaxar. Há muita coisa que temos de melhorar. Janeiro vai ser um mês difícil para todos. Vamos aproveitar para fazer crescer a equipa, preparar o futuro e principalmente, garantir a presença na final four», sublinhou.



Amorim adiantou ainda que «não haverá novidades em relação a jogadores da equipa B e dos sub-23» nas escolhas iniciais para a visita ao João Cardoso.



«Alguns jogadores da formação vão jogar, mas já estão no plantel principal. Não haverá novidades da equipa B ou sub-23. É uma marca das equipas grandes. Acontece muitas vezes equipas de escalões inferiores ganharem na Taça e na semana a seguir, não conseguem vencer para o campeonato. Essa não pode ser a nossa marca. As equipas grandes têm de ganhar praticamente todos os jogos para conquistar títulos. Os jogadores sabem que não jogando bem, podem colocar em risco a sua utilização no jogo seguinte», adiantou.



O Tondela-Sporting está agendado para as 18h00 deste sábado, no estádio João Cardoso.