Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Dumiense por 8-0 para a Taça de Portugal:

[Sobre o jogo]

«Uma grande diferença entre as equipas. Profissionais que têm todas as condições do Mundo contra uma equipa que joga num escalão mais baixo. Fomos muito sérios na abordagem ao jogo e nas bolas paradas, o que desbloqueou o jogo. Testámos algumas coisas para fazer evoluir e aproveitar cada minuto para fazer crescer a equipa. Foi um jogo sem história contra uma equipa que joga em campo muito mais pequenos e jogar num campo destes muito grande, relvado, torna tudo muito complicado para o Dumiense e nós fizemos o nosso trabalho e muito bem feito.»

[Exibição de Paulinho pode fazê-lo apostar nele ao lado de Gyökeres no ataque contra a Atalanta na quinta-feira?]

«É uma das opções, mas temos de olhar muito para as características. Vocês conseguem ver o que aconteceu no primeiro jogo e o que queremos emendar. Estes três golos? Quando o Paulinho não fazia golos, eu metia-o sempre a jogar porque era o indicado para ganhar o jogo. O meu único objetivo é esse. Vamos ver se o Paulinho joga a titular. Os golos não vão ter influência.»