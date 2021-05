A equipa feminina do Benfica sagrou-se campeã nacional pela primeira vez ao bater o Sporting, em pleno Estádio de Alvalade, por 3-0, no jogo da 14.ª e última jornada da fase de apuramento de campeão. Nycole abriu o marcador, logo aos cinco minutos, enquanto Cloé e Kika Nazareth confirmaram a conquista do título com mais dois golos nos instantes finais [veja aqui os golos].

O Sporting, que perdeu a liderança na ronda anterior, com uma derrota diante do Sp. Braga, estava obrigado a vencer para ultrapassar o Benfica, com mais dois pontos, na classificação, mas foi foram as vizinhas rivais que chegaram ao golo, logo aos cinco minutos, depois de um grande lance de Cloé, sobre a esquerda, que levou tudo à frente antes de cruzar para a finalização fácil de Nycole.

Um golo muito festejado pelas encarnadas, uma vez que o Sporting ficava obrigado a virar o resultado para poder ambicionar chegar ao topo da classificação. A equipa comandada por Susana Cova reagiu bem e pressionou o Benfica até ao intervalo, com várias oportunidades para chegar ao empate, sobretudo em lances de bola parada, mas a equipa de Filipe Patão segurou a preciosa vantagem.

Logo a abrir a segunda parte, Susana Covas abdicou de Andreia Jacinto para lançar a mexicana Amanda Perez. As leoas continuaram a pressionar, à procura do empate, enquanto o Benfica procurava responder com transições rápidas, mas os minutos foram correndo céleres para o final.

As leoas arriscaram tudo no ataque nos últimos dez minutos, mas foi o Benfica que voltou a marcar, com um golo de Cloé, aos 82 minutos, na sequência de um lance individual da canadiana. Um golo que fez o Sporting perder a cabeça. Ana Capeta viu um segundo amarelo e acabou por receber ordem de expulsão e, logo a seguir, Ana Borges fez uma falta na área e permitiu que Kika Nazareth fixasse o resultado final 3-0.

O Benfica festejou, assim, o seu primeiro título [o campeonato da época anterior foi suspenso pela pandemia], em pleno relvado de Alvalade, fechando a fase de apuramento de campeão com mais cinco pontos do que o Sporting.