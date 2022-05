Zouhair Feddal confirmou que vai deixar o Sporting no final da época.

Em entrevista ao Jornal do Sporting, o defesa-central marroquino garante que irá torcer para sempre pelos verde e brancos.

«Serei um leão para sempre Vou sempre apoiar o Sporting e tentar seguir ao máximo o clube. Esteja onde estiver, para mim o Sporting será sempre um grande clube e vou sempre desejar que continue a ganhar muitos títulos e a ser o melhor de Portugal», declarou.

Feddal diz ainda leva com ele não só os títulos, mas também as pessoas que conheceu em Alvalade.

«Vou sempre recordar [o Sporting] com muito carinho, lembrar-me dos momentos que aqui vivi, dos troféus que conquistei e recordar-me das pessoas que conheci aqui».

E no que diz respeito às pessoas, há um símbolo leonino de quem o jogador admite que vai sentir mais saudades.

«Do Paulinho, o roupeiro. Tenho uma relação muito boa com ele, tratou-me sempre com muito carinho e é especial. Ele dá tudo pelo Sporting, é um símbolo do clube e um exemplo de superação e de tudo. É uma pessoa muito engraçada e muito importante para nós», realça.

Tendo sido parte importante do quebrar do jejum do título nacional, numa equipa que mistura experiência e juventude, Feddal deixa ainda uma mensagem aos mais novos, entre elogios a Amorim.

«Aos jogadores mais novos, aos da formação, digo também que continuem a trabalhar porque com o Ruben a oportunidade irá surgir», apontou, antes de elogiar o técnico.

«Gostei muito [de trabalhar com Amorim]. É um treinador muito jovem, mas que tem muito conhecimento. Vou estar-lhe eternamente agradecido por me ter dado a oportunidade de vir para o Sporting. Desejo-lhe muita sorte e espero que conquiste todos os objetivos que tem. Ele merece tudo de bom porque, para mim, as boas pessoas merecem sempre o melhor», finalizou.

