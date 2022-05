O Sporting oficializou, nesta quarta-feira, a contratação de Jeremiah St. Juste.

O central, natural dos Países Baixos, assinou contrato válido até 2026, e tem uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Saiba qual foi o investimento leonino neste reforço

«Estou muito entusiasmado e feliz por estar aqui. Quero muito começar», refere o reforço leonino, recrutado ao Mainz, da Alemanha.

Jeremiah St. Juste descreve-se como «um jogador rápido, com técnico e bom de bola», mas também «agressivo» no melhor dos sentidos.

O defesa diz ter ficado com «excelente impressão» de Ruben Amorim, e acredita estar em sintonia com o projeto do Sporting: «Falámos sobre a sua visão, que está alinhada com a minha e a das pessoas que me rodeiam. Parece-me o passo perfeito na minha carreira.»

Bas Dost foi o último jogador dos Países Baixos a representar o Sporting, e St. Juste brincou com o legado deixado pelo compatriota: «Soube que ele marcou muitos golos. Acho que não vou marcar tantos [risos], mas vou tentar não sofrer muitos. É o meu trabalho.»

Jeremiah foi formado no Heerenveen, clube no qual se tornou profissional. Em 2017 assinou pelo Feyenoord, e desde 2019 que estava no Mainz.

ARTIGO ATUALIZADO