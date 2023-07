Gonzalo Plata pode estar próximo de se mudar para o Al Sadd, do Qatar.

A notícia é avançada pelo jornalista Fabrizio Romano, o qual acrescenta que o Valladolid aceitou uma oferta de 12 milhões de euros do clube qatari, mais três milhões por objetivos.

Nesse sentido, Plata viaja em breve para o Qatar para conhecer o clube e negociar os termos do contrato, sendo que a concretização do negócio estará apenas dependente do jogador.

Enquanto isso, o Sporting esfrega as mãos de satisfação. Isto porque a SAD leonina mantém 50 por cento do passe do equatoriano, o que significa que teria direito a seis milhões de euros.

Recorde-se que em julho do ano passado o Sporting concretizou a venda de Plata ao Valladolid por três milhões de euros, mais 10 milhões em objetivos, segundo comunicou o próprio clube leonino à CMVM em novembro. Para além disso, ficou com 50 por cento de uma futura venda.