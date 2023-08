As reintegrações de Sebastián Coates e de Paulinho foram as grandes novidades no regresso aos trabalhos do Sporting após a folga na segunda-feira.

O capitão dos leões e o avançado estão recuperados de mazelas físicas que os afastaram dos trabalhos nos últimos dias e treinaram às ordens de Ruben Amorim, que prepara a equipa para a estreia na Liga diante do Vizela no próximo sábado em Alvalade.

De fora, ainda entregues ao departamento médico, continuam Jeremiah St. Juste e Nuno Santos.