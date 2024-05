O Barcelona venceu a Real Sociedad, por 2-0, em jogo da 35.ª jornada da liga espanhola, disputado esta segunda-feira, no Estádio Olímpico.

Com a obrigatoriedade de vencer para voltar a ocupar o segundo lugar, o Barcelona, com João Cancelo a titular, entrou melhor e a cinco minutos do intervalo, Lamine Yamal finalizou um contra-ataque exímio, após assistência de Gundogan.

O segundo apenas surgiu nos minutos finais, aos 90+3, com o árbitro a ir ao VAR e dar penálti para os culés. Na concretização do mesmo, o brasileiro Raphinha, natural de Rio Grande do Sul, marcou para o canto inferior direito da baliza e no festejo deixou uma mensagem para aqueles que sofrem com as cheias e chuvas no Brasil.

O português João Félix ficou no banco e não somou qualquer minuto. Tal como André Silva, este do lado da Real Sociedad.

Com este resultado, os catalães ultrapassam o Girona e sobem para segundo, com 76 pontos, enquanto que o rival joga esta terça-feira, frente ao Villarreal e pode voltar a subir de posição. A Real Sociedad está em sétimo, com 54 pontos.