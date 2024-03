De Alvalade para San Sebástian, no País Basco, o guarda-redes Franco Israel integrou, esta segunda-feira, a convocatória do Uruguai. A turma de Marcelo Bielsa está concentrada em território espanhol, e o guardião do Sporting foi chamado para colmatar a lesão de Rochet, habitual titular.

Assim, Israel, de 23 anos, junta-se a Santiago Mele e Randall Rodríguez, na antecâmara do particular com uma seleção do País Basco, a disputar em San Mamés, casa do Athletic Bilbao, agendado para este sábado. Dias depois, a 26 de março, o Uruguai mede forças com a Costa do Marfim, de Diomande, em Lens (França).

Além de 15 partidas pelo Sporting – favorecendo da lesão de Adán – Israel também já acumulou dois jogos pela seleção «celeste».

Entretanto, em Alcochete, Diogo Pinto e Francisco Silva, jovens guarda-redes frequentemente às ordens de Ruben Amorim, poderão aproveitar as próximas duas semanas para «crescer» no seio do líder da Liga.