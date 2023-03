Japão e Uruguai empataram esta sexta-feira, a uma bola, num jogo particular que decorreu no New National Stadium, em Tóquio.

Um encontro com um significado especial para o Sporting, já que foram três os leões a jogarem de início: Morita nos nipónicos, Coates e Ugarte nos uruguaios.

Em relação aos golos, Fede Valverde abriu o marcador aos 38 minutos, Nishimura empatou para a seleção da casa a 14 minutos dos 90.

As duas equipas voltam a jogar no próximo dia 28: o Japão frente à Colômbia, o Uruguai ante a Coreia do Sul.