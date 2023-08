O avançado Youssef Chermiti vai deixar o Sporting e assinar pelo Everton, sabe o Maisfutebol.

Os leões já tinham estabelecido um princípio de acordo com os ingleses no passado domingo, mas o jogador de 19 anos rejeitou a primeira abordagem, tendo chegado agora a um entendimento com os toffees.

Alcançado o acordo, Chermiti está a um passo de rumar à Premier League, num negócio que, segundo foi possível saber, deverá rondar os 15 milhões de euros, podendo o Sporting ficar com uma percentagem de 10 por cento de uma futura venda.

Recorde-se que, em declarações exclusivas ao Maisfutebol, o pai do avançado, Noureddine Chermiti, tinha confirmado que estavam a analisar a proposta que tinham em mãos.

Já este sábado, após a vitória frente ao Sporting - onde Chermiti já nem esteve na ficha de jogo -, o treinador do Everton falou do internacional sub-19 português. «Vamos ter de esperar para ver, nunca falo antes de se juntarem [à equipa]», afirmou Sean Dyche à Sport Tv.

Chermiti estreou-se na equipa principal do Sporting na última época, tendo apontado três golos e duas assistências em 22 jogos.