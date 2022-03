Gigi Becali, presidente do Steaua Bucareste, anunciou esta terça-feira que o seu clube aceitou receber a equipa sub-19 do Dínamo Kiev, adversária do Sporting nos oitavos de final da UEFA Youth League.



A imprensa romena, aliás, garante que o jogo entre o Dínamo Kiev e a equipa leonina vai realizar-se em Bucareste, em data a anunciar, e que a equipa ucraniana chega ao país já na quinta-feira.

O Sporting continua a aguardar uma decisão da UEFA sobre este processo.

«O Mircea Lucescu (treinador do Dínamo Kiev) ligou-me a perguntar se podíamos receber a equipa júnior do Dínamo Kiev, mas também há três jogadores ucranianos que vão treinar com a nossa equipa sénior e que podem jogar por nós», diz Gigi Becali.

O presidente do Steaua Bucareste garante que um dos jogadores em questão é o capitão do Dínamo, Sergiy Sydorchuk. «E ainda dois jogadores do Shakhtar que estão aqui a viver, porque têm três filhos cada e puderam por isso sair da Ucrânia», acrescentou Becali. Os jornais romenos referem os nomes de Taras Stepanenko e Sergiy Kryvtsov.