Cenário incrível no Sri Lanka. No sábado, os protestos de dezenas de milhares de manifestantes levaram a uma fuga do país por parte do presidente Gotabaya Rajapaksa, antes de uma invasão do próprio Palácio Presidencial.

Milhares de pessoas entraram na residência oficial, alimentaram-se na cozinha, deitaram-se nas cama utilizada por Gotabaya Rajapaksa, tiraram selfies e utilizaram até a piscina do presidente. As imagens estão a tornar-se virais nas redes sociais.

Após a invasão, os líderes dos partidos políticos no parlamento reuniram-se tendo decidido pedir a demissão de Rajapaksa e do primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe, que já aceitou o pedido.

A economia do Sri Lanka está em estado de colapso, estando a decorrer as negociações para um plano de ajuda com o Fundo Monetário Internacional.

O colapso económico levou a uma grave escassez de bens essenciais, deixando as pessoas a lutar para comprar alimentos, combustível e outros bens de primeira necessidade.

A turbulência levou a meses de protestos, que quase desmantelaram a dinastia política Rajapaksa que governou o Sri Lanka durante a maior parte das últimas duas décadas.

