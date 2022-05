Acabou o sonho.



Portugal ficou a 11 metros da final do Campeonato da Europa de sub-17. A seleção portuguesa caiu perante a França no desempate por penáltis (6-5) após uma igualdade a dois golos no tempo regulamentar.



A seleção nacional não teve uma entrada feliz no encontro. Com duas alterações na equipa inicial em relação ao jogo contra a Espanha - João Conceição e Rodrigo Ribeiro renderam Martim Fernandes e Dinis Rodrigues - Portugal viu-se em desvantagem logo aos oito minutos.



Os gauleses, sagazes, recuperaram a bola ainda no meio-campo luso e Zaire-Emery marcou um belo golo de fora da área. A formação de José Lima sentiu o golpe aplicado pelos franceses e viveu uma mão cheia de minutos de menor fulgor.



No entanto, teve o mérito de continuar a correr, a lutar, a pressionar, enfim, não virou a cara ao jogo. E foi feliz. Na sequência de um erro de Sarr, Djaló entregou em Afonso Moreira e o extremo atirou cruzado para o empate.



Ao minuto vinte, oito após o 1-1, Essugo respondeu ao belo golo de Zaire-Emery com uma obra de arte a cerca de 35 metros da baliza francesa: a bola entrou no ângulo e nem deu quaisquer hipótese de defesa para Olmeta.



A reviravolta no marcador deu confiança a Portugal que poderia ter ampliado a vantagem. Porém, o livre direto de Afonso Moreira esbarrou na trave. Se a «equipa das Quinas» foi infeliz ao minuto 31, os papéis invertaram-se volvidos seis minutos: o remate de Tel embateu no poste da baliza de Diogo Fernandes.



Quando parecia que Portugal ia sair para o intervalo em vantagem, um corte infeliz de Muniz traiu o guardião luso e seguiu o caminho da baliza. A sorte que a França teve acabou por trazer justiça ao marcador face ao que aconteceu na primeira parte.



A segunda metade foi distinta. As oportunidades não foram tantas como na primeira parte, apesar de Saettel e Doué terem obrigado Diogo Fernandes a duas defesas de grau de dificuldade elevado. Por sua vez, Portugal esteve perto de decidir a eliminatória no tempo regulamentar, mas o cabeceamento de Vivaldo saiu a centímetros da baliza gaulesa.



Perante o equilíbrio no resultado foi necessário encontrar o primeiro finalista deste Europeu de sub-17 nos penáltis. Depois de os primeiros cinco jogadores de cada uma das seleções ter convertido as respetivas grandes penalidades, Manuel Mendonça permitiu a defesa de Olmeta e ofereceu o papel de herói a Bitshiabu, defesa que deu o apuramento para a final à França.



Portugal esteve tão perto. No fundo, ficou a 11 metros de distância.