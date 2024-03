Com uma derrota por 2-0 diante da Dinamarca, esta terça-feira, a seleção portuguesa de sub-19 falhou o apuramento para o Euro 2024 da categoria.

Em Coimbra, a precisar de apenas um empate para assegurar o primeiro lugar no Grupo 4, ao cabo de três jornadas, a equipa das Quinas consentiu os dois golos na segunda parte. A Dinamarca, a quem só o triunfo interessava, adiantou-se aos 60 minutos, por Thomas Jorgensen, tendo ampliado a vantagem aos 70, através de Emil Hojlund.

Assim, os dinamarqueses venceram o grupo, com nove pontos, e asseguraram a única vaga para o Europeu, que vai decorrer na Irlanda do Norte, entre 15 e 28 de julho.

Portugal terminou no segundo lugar, com seis pontos, seguido de Grécia e Sérvia, com apenas um ponto, nos terceiro e quarto lugares, respetivamente.