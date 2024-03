João Santos, selecionador de sub-17, destacou a «atitude e seriedade» dos jogadores na vitória desta terça-feira sobre a Alemanha (3-2) que confirmou a qualificação para a fase final do Europeu da categoria. Rodrigo Mora, por seu lado, diz que Portugal eliminou um dos candidatos ao título e garantiu a presença no Pote no sorteio que está marcado para a próxima semana.

«Saio satisfeito pelo comportamento que tiveram, pela atitude, pela seriedade que têm apresentado no trabalho e pela evolução, individual e coletivamente. Vamos passar para uma fase mais exigente. Hoje faltou alguma maturidade. Quando se joga contra estas equipas [como a Alemanha], não podemos cometer alguns erros. O resultado acaba por ser justo, independentemente daquele último golo da Alemanha, que não reflete o que se passou. Criámos muitas oportunidades. Conseguimos o nosso grande objetivo, que era estar na fase final», destacou o selecionador em declarações ao Canal 11 no final do jogo.

Quanto às expetativas para a fase final. «Cada vez é mais difícil jogar, porque todas as seleções trabalham bem. Não era um objetivo [deixar a Alemanha de fora do Euro2024]. Foi campeã do mundo e da Europa no ano passado, e é menos um adversário. A Croácia ficou em segundo lugar e tem muito valor. Vão estar no Europeu grandes seleções», referiu.

O sorteio para a fase final está marcado para a próxima semana, para 3 de abril, no Chipre, país que recebe o Europeu, entre 20 de maio e 5 de junho. «Temos de ganhar pensamento à sénior. Há momentos em que temos de congelar a bola e não nos entusiasmarmos à procura do 3–0, porque isso não existe no futebol sénior. Mas temos jovens, com 16 e 17 anos, que vivem o jogo pelo jogo», referiu ainda.

Rodrigo Mora: «Vencemos e eliminámos um dos candidatos ao título»

O avançado Rodrigo Mora, também em declarações ao Canal 11, também já fala na fase final. «Já tínhamos praticamente fechado o apuramento, mas somos Portugal, queríamos as três vitórias. Queríamos ir para o pote 1 [do sorteio da fase final]. Vencemos e eliminámos um dos candidatos ao título. Vamos dar o máximo no Europeu», destacou o jogador do FC Porto.

Tal como o selecionador, Rodrigo Mora também diz que a seleção tem de crescer até ao arranque da fase final. «Temos de melhorar a consistência defensiva. No segundo golo, aos 90 minutos, esse lance escapou-nos. No Europeu, isso não pode acontecer. Todos os minutos contam. Vamos tentar melhorar», destacou ainda.