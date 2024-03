A seleção de sub-17 estreou-se esta quarta-feira no Grupo 5 da Ronda de Elite de qualificação para o Europeu da categoria, que vai decorrer no Chipre, com uma vitória categórica sobre a República da Irlanda (4-1).

No estádio da Cidade Desportiva do Sp. Braga, Portugal adiantou-se no marcador com remates certeiros de João Simões (16m) e de Gabriel Silva (30m). A Irlanda reduziu, depois, a diferença, num penálti convertido por Mason Melia (33m), antes do intervalo.

No entanto, logo a abrir a segunda parte, a seleção comandada por João Santos lançou-se de vez para a goleada com Gabriel Silva a bisar no jogo aos 51 minutos, antes de Rodrigo Mora fechar as contas aos 54.

Com este resultado, Portugal destaca-se no primeiro lugar, com três pontos, seguido pela Alemanha e pela Croácia, que empataram, também esta quarta-feira, 3-3, em Viana do Castelo.

O Próximo jogo de Portugal será com a Croácia, marcado para as 17h00 de sábado, para Vizela.

Os primeiros classificados de cada um dos oito grupos da Ronda da Elite e os sete melhores segundos classificados juntam-se ao anfitrião Chipre, no Euro 2024, que vai decorrer entre 20 de maio e 5 de junho.

Esta quarta-feira, Portugal entrou em campo com o seguinte onze: Diogo Ferreira, Duarte Soares, Rui Silva, Rafael Mota, Martim Cunha, Rodrigo Mora, Eduardo Felicíssimo, João Simões - Cap., Geovany Quenda, Gabriel Silva e Cardoso Varela.