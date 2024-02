O Sporting venceu o FC Porto este domingo, por 3-1, em jogo da 1.ª jornada da fase de apuramento de campeão nacional de juvenis.

Em Pedroso, Vila Nova de Gaia, Flávio Gonçalves deu vantagem ao Sporting (9m), mas o FC Porto chegou ao empate, já na segunda parte, por Mateus Mide (51m). Os leões, porém, voltaram para a frente do marcador por Miguel Almeida (62m), tendo Flávio Gonçalves fechado as contas do resultado, com o bis (69m).

Nos outros jogos da primeira jornada, também na manhã deste domingo, houve três triunfos das equipas que jogaram em casa: Benfica, V. Guimarães e Sp. Braga.

O Benfica venceu o Belenenses por 2-0, com golos de Tomás Soares (25m) e Francisco Silva (71m).

Já o V. Guimarães bateu o Rio Ave por 3-2 e o Sp. Braga superou o Casa Pia, por 1-0.

No próximo fim de semana, joga-se a 2.ª jornada, com os jogos: Rio Ave-FC Porto (sábado), Sporting-Sp. Braga, Belenenses-V. Guimarães e Casa Pia-Benfica (estes três no domingo).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 3 pontos

2.º: Benfica, 3

3.º: V. Guimarães, 3

4.º: Sp. Braga, 3

5.º: Rio Ave, 0

6.º: Casa Pia, 0

7.º: FC Porto, 0

8.º: Belenenses, 0