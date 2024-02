O Young Boys venceu este domingo o Stade-Lausanne-Ouchy, atual último classificado da Super Liga da Suíça, por 1-0.

Uma vitória difícil e feliz, já que a equipa visitante até desperdiçou uma grande penalidade, aos 58 minutos, pelo avançado espanhol Ismael Gharbi, de 19 anos, emprestado pelo PSG.

O técnico Raphael Wicky rodou o plantel, entre os dois jogos com o Sporting, mas teve de chamar alguns habituais titulares para garantir o triunbfo.

O adversário dos ‘leões’ no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa resolveu o jogo com um golo do avançado Cedric Itten, aos 70 minutos. Tinha entrado na partida oito minutos antes.

Pouco depois, o defesa Blum foi expulso, o que criou mais dificuldades ao Young Boys que, ainda assim, conseguiu segurar a vitória.

A equipa de Berna lidera a Super Liga com 51 pontos, mais dez do que o Servette, à condição.