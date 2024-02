Ruben Amorim já realizou a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense. O treinador do Sporting sabe da qualidade do adversário, que já venceu o FC Porto e o Sp. Braga.

«Vai ser um jogo diferente, um Moreirense sem responsabilidade, mas que vai querer ganhar. Joga com muita largura, forte nas bolas paradas. Sabe ter bola, mas cada ataque do Sporting pode ser um contra-ataque do Moreirense. Preparámos todas as nuances, o campeonato é feito de momentos. Temos de estar preparados para tudo, nada é eterno. Sabemos da montanha que temos de escalar até ao final do campeonato. Vai ser um jogo difícil. Utilizámos tudo, explicámos os resultados, mostrámos muitas imagens. O jogo cá, tudo foi utilizado, porque não temos tempo para treinar. Venceu o FC Porto e o Sp. Braga, por isso eles têm noção da qualidade do adversário.», afirmou Ruben Amorim.

O Sporting defronta, esta segunda-feira, o Moreirense. O encontro da jornada 22 da Liga arranca às 20h15.