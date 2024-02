Ruben Amorim diz que os jogadores do Sporting não se podem deixar levar pelo bom momento da sua equipa. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, o treinador dos leões afirmou ainda que não considera os verdes e brancos o conjunto mais capaz de vencer o campeonato.

«Não vi o jogo do FC Porto nem do Benfica. Vi só o jogo com o Young Boys, os nossos adversários. Os nossos jogadores não se podem deixar levar, não estamos à frente do Benfica, o FC Porto e o Sp. Braga não desistem. Não considero que sejamos a equipa mais capaz de ser campeã. Estamos com os mesmos pontos do Benfica. Tudo pode mudar de um momento para o outro, é tudo muito rápido. Os jogadores não devem ler nada, um empate muda tudo.»

Amorim acredita que há uma ligação cada vez melhor entre jogadores e adeptos, que estão mais confiantes com o clube a nível global.

«Acima de tudo vejo os adeptos mais confiantes com o clube, sentem que há um caminho, que há percalços como houve no ano passado. É algo mais global. Jogamos bem, estamos a ganhar. O ambiente o ano passado também foi bom, enchemos Alvalade no dérbi com o Benfica, que podia ser campeão, mas há cada vez mais uma ligação entre jogadores e adeptos.»

O Sporting defronta, esta segunda-feira, o Moreirense. O encontro da jornada 22 da Liga arranca às 20h15.