Ruben Amorim diz que num clube grande os feitos conseguidos são rapidamente esquecidos. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, o treinador do Sporting apontou o caso de Roger Schmidt, que tem sido alvo de alguma contestação no Benfica.

«Tem a ver com o facto de treinarmos uma equipa grande, tudo o que foi feito já não conta. Basta olhar para o Benfica, que tem um treinador que às vezes é contestado e no ano passado foi campeão. É importante o Sporting voltar a ser campeão, não podemos estar outra vez tanto tempo sem ganhar. Num clube grande passa tudo muito rápido, há sempre um vazio.», referiu o técnico dos leões.

Nas mesmas declarações, Amorim revelou que não faz grandes planos como treinador, ao contrário do que fazia como jogador:

«Eu sou um novato, sinto-me bem aqui. Não faço muitos planos, neste momento é diferente de quando era jogador. Não faço grandes planos, depende da família também, se está estável ou não.»

O Sporting defronta, esta segunda-feira, o Moreirense. O encontro da jornada 22 da Liga arranca às 20h15.