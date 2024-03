A Seleção Nacional Sub-17 venceu a Croácia por 3-0, na segunda jornada da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa.

Aos 17 minutos, numa excelente uma jogada coletiva, Gabriel Silva inaugurou o marcador da partida.

Pouco depois, aos 31 minutos, Geovany Quenda fintou a defesa croata e marcou o segundo para Portugal.

Já no segundo tempo, aos 62 minutos, Rodrigo Mora marcou o terceiro golo português, com a bola a entrar após bater no interior do poste.

Portugal segue para a última jornada da ronda de elite com duas vitórias em dois jogos, no primeiro lugar do grupo, e com a qualificação para o Europeu da categoria quase garantida.