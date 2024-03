A Hungria derrotou a Turquia por 1-0, em mais um particular de preparação para o Euro 2024.

Em Budapeste, um dos adversários de Portugal no Euro 2024 dispôs de muitas ocasiões de golo, mas um intransponível Péter Gulácsi evitou que a formação dos balcãs chegasse pelo menos ao empate.

Numa primeira parte algo equilibrada, Kökcü foi a figura «mais» do lado da Turquia, com dois lances de registo, um pontapé rasteiro que saiu muito perto do poste e aos 41 minutos, foi o guardião húngaro a travar as intenções do médio do Benfica.

O nulo ao intervalo não se manteve por muito tempo, já que logo a abrir, a Hungria beneficiou de uma grande penalidade por braço na bola de Enes Unal. Da marca dos onze metros, Dominic Szoboszlai fez o que melhor sabe e atirou a contar para a formação da casa.

Só que a partir daqui, a Turquia tomou conta do encontro e foi desperdiçando oportunidades atrás de oportunidades. Destaque muito claro para uma exibição notável de Gulácsi, que defendeu tudo e mais alguma coisa, numa noite de pouca sorte para os turcos e muito mérito para o guardião do Leipzig.

Kökcü saiu aos 61 minutos e já em cima do apito final, ainda se gritou golo na Puskás Arena, só que no momento do primeiro remate, Schäfer estava em posição irregular e o lance não contou.

Foi, por isso, um teste em falso para seleção turca, adversária de Portugal no Euro 2024, que na próxima terça-feira se desloca a Viena para defrontar a Áustria, em mais um particular.