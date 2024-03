O Leicester anunciou, esta sexta-feira, que iniciou «dois processos judiciais urgentes», um contra a Premier League (organismo que tutela o principal campeonato) e outro contra a English Football League (EFL), entidade responsável pelo Championship, League One, League Two e Taça da Liga inglesa.

A ação do Leicester surge um dia depois de ter sido acusado pela Premier League de violar as regras de lucro e sustentabilidade nas últimas épocas, quando estava no principal escalão do futebol em Inglaterra. O clube também enfrenta uma investigação financeira da EFL.

«A Premier League encaminhou o Leicester a uma comissão independente por uma suposta violação das Regras de Lucratividade e Sustentabilidade (PSRs) e por não apresentar as suas contas financeiras auditadas à Liga», foi anunciado, em comunicado, na quinta-feira.

Os «foxes» ainda não divulgaram as contas da última época, que deverão exceder o limite de perdas permitido pelos regulamentos. As regras da Premier League permitem que um clube tenha perdas de 105 milhões de libras (cerca de 122 milhões de euros) durante três temporadas ou 35 milhões de libras (cerca de 41 milhões de euros) por época. Caso contrário, os clubes poderão enfrentar sanções, como já aconteceu esta temporada com o Everton e o Nottingham Forest.

«O Leicester foi hoje [sexta-feira] obrigado a iniciar dois processos judiciais urgentes contra a Premier League e a EFL. O Leicester procurará que cada um desses processos seja determinado por um painel jurídico apropriado e totalmente independente. O clube está empenhado em garantir que quaisquer acusações contra ele sejam determinadas de forma adequada e proporcional, de acordo com as regras aplicáveis, pelos órgãos certos e no momento certo», indica o clube, em comunicado.

«Embora o Leicester prefira que os procedimentos sejam públicos, para que os seus adeptos e o mundo em geral possam ser informados sobre as questões importantes da governação do futebol que serão consideradas, as regras relevantes exigem que estes procedimentos sejam conduzidos confidencialmente e, portanto, o Leicester não será poder comentar mais sobre eles nesta fase», prossegue o clube, que disputa o Championship.

O Leicester é segundo classificado na II Liga inglesa, com 82 pontos ao fim de 38 adas 46 jornadas. Tem os mesmos do líder Leeds e mais um do que o Ipswich Town (81). Estas três equipas são as que estão em melhor posição pelos dois lugares de subida direta, mas o Leicester tem um jogo a menos nesta altura.