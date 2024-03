A seleção dos Países Baixos recebeu e venceu a Escócia por 4-0, esta sexta-feira, em jogo de preparação para o Euro 2024, realizado em Amesterdão.

Depois do 1-0 na primeira parte, os neerlandeses construíram um resultado robusto já dentro dos últimos 20 minutos de jogo.

O primeiro golo do jogo (e que golaço) foi apontado por Tijjani Reijnders, aos 40 minutos da primeira parte. A passe de Cody Gakpo, o médio do Milan rematou com força, de fora da área, para o fundo da baliza.

Hoje o dia foi exclusivo a golaços, aqui vai mais um 🔥



Na segunda parte, Georginio Wijnaldum, a cruzamento de Gakpo, fez o 2-0 de cabeça, aos 72 minutos. O médio do Al-Ettifaq correspondeu da melhor forma, na área, ao cruzamento vindo do lado esquerdo, o que ditou a segunda assistência de Gakpo no encontro.

Já a caminho do apito final, aos 84 minutos, Wout Weghorst fez o 3-0 para os comandados de Ronald Koeman: a canto de Joey Veerman, batido na esquerda do ataque, o avançado do Hoffenheim correspondeu com um cabeceamento na área. Pouco depois, ao minuto 86, Reijnders assistiu Donyell Malen, para o avançado do Borussia Dortmund fazer o 4-0 com uma finalização na área.

No Euro 2024, os Países Baixos estão no grupo D, com França, Áustria e esperam o último adversário, saído da final do play-off entre País de Gales e Polónia. Já a Escócia está no grupo A, com Alemanha, Hungria e Suíça.