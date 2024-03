O particular entre a Bósnia e Israel, agendado para a próxima terça-feira em Sarajevo, foi cancelado devido a motivos de segurança, informou esta sexta-feira a Federação Bósnia de Futebol.

A decisão foi tomada após consultas com as autoridades competentes sobre as circunstâncias da atual situação de segurança e alto nível de risco de jogos com a seleção nacional israelita», lê-se na nota publicada.

O organismo acrescenta que o jogo foi cancelado com a autorização da UEFA.

As duas equipas, refira-se, foram eliminadas nos playoffs de qualificação para o Euro 2024: a Bósnia perdeu com a Ucrânia (2-1), ao passo que Israel foi goleado pela Islândia (4-1).