A Polónia eliminou esta quinta-feira a Estónia, por 5-1, no play-off de qualificação para o Euro 2024.

A equipa polaca chegou primeiro ao golo, logo aos 22 minutos, autoria de Frankowski. Cinco minutos mais tarde, a Estónia viu-se reduzida a 10 unidades, depois de Paskotsi receber o segundo cartão amarelo.

Na segunda parte, a Polónia não perdoou e ampliou a vantagem, com golos de Zielinski aos 50 m, Piotrowski aos 70m, autogolo de Mets aos 74m e Szymanski aos 77m, fechando os cinco golos dos polacos.

No outro lado da eliminatória, o País de Gales recebeu e eliminou a Finlândia, por 4-1.

David Brooks (3m) e Neco Williams (38m) fizeram os primeiros da equipa da casa, mas a Finlândia ainda reagiu nos minutos finais da primeira parte, aos 45, golo de Pukki.

O terceiro do País de Gales foi marcado por Brennan Johnson, logo à saída do intervalo (47m), mas a machada final só foi dada aos 86 minutos, com Daniel James a selar o marcador.

Com estes resultados, a Polónia e o País de Gales encontram-se a 26 de março, para disputarem um lugar no Europeu. A equipa vencedora irá integrar o grupo D, com os Países Baixos, a Áustria e a França.