Na preparação para o Europeu, a Chéquia, adversária de Portugal no Grupo F, visitou e venceu, esta sexta-feira, a Noruega (1-2).

Numa partida maioritariamente dominada pela Noruega, a primeira oportunidade surgiu aos 13m, pelo pé de Haaland. Contudo, no coração da área, o «artilheiro» do Man. City fez o improvável e atirou por cima, após investida de Sorloth, pela esquerda.

O avançado do Villarreal, diga-se, foi o mais ativo entre os anfitriões, ligando o meio-campo ao ataque e deambulando entre corredores.

A crescente pressão norueguesa resultou em golo aos 20m, graças ao talento de Oscar Bobb. A «joia» do Man. City, de 20 anos, fintou dois adversários e, perante outros dois, rematou para o 1-0.

A desvantagem despertou, por fim, os comandados de Ivan Hasek, que esta noite se estreou no regresso ao leme da Chéquia. Depois de ensaios de Schick, Soucek galgou pela direita, cruzou e serviu Zima para o empate. Face à apatia da defesa norueguesa ao segundo poste, o defesa checo rompeu no coração da pequena área e bateu Nyland. Estavam decorridos 36m e este fora um raro rasgo ofensivo dos visitantes no primeiro tempo.

Ao reatar da partida, a Noruega retomou a batuta do duelo, com Haaland a evidenciar-se, ao cabo de sucessivas oportunidades. Ora travado por Stanek, ora rematando ao lado, o ponta de lança esteve longe do rendimento registado no Man. City.

Entre muitas trocas, Ivan Hasek lançou Jurásek – lateral emprestado pelo Benfica ao Hoffenheim – aos 61m.

Numa segunda parte menos intensa, na qual escassearam as oportunidades, a Chéquia capitalizou o único momento de desorganização defensiva dos anfitriões. Corria o minuto 84 quando, às portas da área, Hanche-Olsen travou Lingr, que tinha caminho livre para a baliza.

Na cobrança do livre, no minuto seguinte, Barák consumou a reviravolta. Com um arco sublime, que sobrevoou a barreira, o defesa da Fiorentina ofereceu o triunfo à Chéquia. A narrativa deste encontro lembra, por isso, da importância da eficácia, mais do que do domínio ou das oportunidades criadas. Nos únicos momentos de real perigo, a Chéquia fez dois golos. Fica o aviso para Portugal.

Reveja, aqui, a história deste encontro.

De regresso a casa, a Chéquia fecha esta «janela internacional» diante da Arménia, num particular agendado para a noite de terça-feira.

Por sua vez, a Noruega receberá, na tarde de terça-feira, a Eslováquia. Apesar do talento individual – nomeadamente Ostigard, Odegaard, Bobb, Sorloth e Haaland – os nórdicos ficaram de fora do Europeu, penalizados pelo terceiro lugar no grupo de qualificação, atrás de Espanha e Escócia.